Новости • Война

Россия становится все более изолированной и проигрывает войну, - Боррель

3 67811
Россия становится все более изолированной и проигрывает войну, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия проигрывает войну, и подчеркивает необходимость продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношение Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и в дальнейшем", - сказал он.

Боррель выразил надежду, что министры в понедельник примут решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.

По его словам, министры также обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Но сегодняшние санкции будут связаны с репрессиями против протестующих", - добавил он.

Читайте также: В случае ядерного удара по Украине российские силы будут уничтожены, - Евросоюз

Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

    стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
    та ПРО та ППО нормальне поставити нам
  • Redcar Ukraine
    "Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

    А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
  • Igor Mazut
    Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости