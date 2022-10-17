Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%, - Минобороны
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
"Поставки идут каждый день - это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически "с колес". Все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) личный состав ВСУ обеспечены полностью. Сегодня мы уже перешли к образованию стратегических запасов", - сказал Шаповалов.
По его словам, Украине помогают страны-партнеры. Помощь касается не только формы, но и палаток, обогревателей и технического оборудования.
Замминистра обороны подчеркнул, что, хотя основная масса за счет госбюджета, помощь партнеров и волонтеров остается очень важной для армии.