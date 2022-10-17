Топ-чиновник Еврокомиссии Питер Вагнер прибыл в Киев
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Директор Службы инструментов внешней политики ЕС Питер Вагнер не стал откладывать визит в Киев, несмотря на утреннюю атаку россиян на столицу с помощью иранских дронов-камикадзе.
О своем визите Вагнер сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Снова в Киеве - с прекрасным рассветом и очередной российской воздушной атакой. С нетерпением жду первых встреч по кризисному реагированию ЕС на темы: от насилия в отношении женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования", - написал он.
Ранее Вагнер являлся руководителем Группы поддержки Украины в Еврокомиссии.