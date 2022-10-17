Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА

Рашисты нанесли новые удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Очень прошу всех держать курс на экономию электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны", - добавляет глава региона.

По его словам, особенно важно беречь электричество в часы активного потребления.

Утром – с 8.00 до 11.00.

Вечером – с 17.00 до 23.00

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - резюмирует Резниченко.

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