Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - говорится в сообщении.
"Очень прошу всех держать курс на экономию электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны", - добавляет глава региона.
По его словам, особенно важно беречь электричество в часы активного потребления.
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"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - резюмирует Резниченко.