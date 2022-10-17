Новости • Война

Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА

10 77220
Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА
Рашисты нанесли новые удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Очень прошу всех держать курс на экономию электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны", - добавляет глава региона.

По его словам, особенно важно беречь электричество в часы активного потребления.
Утром – с 8.00 до 11.00.
Вечером – с 17.00 до 23.00

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - резюмирует Резниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чмобики-казахи из армии РФ бьют чмобика-россиянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Гейза Йовбак
    Ніхєра там не здвинулося, ці грьобані імпотенти будуть ще рік радитися, консультуватися, аналізувати на скільки відсотків це може підвищити "ескалацію" ніби повномасштабна війна яка йде вже 8 місяців це ***** не ескалація!
  • freedom of speech
    После массированной ракетной атаки на Украину, вопрос поставок систем ПВО/ПРО сдвинулся с мертвой точки. И путлер прекрасно понимает, что еще несколько недель и условно "небо будет закрыто" (т.е. будет сбиваться 90% ракет). Он максимально будет использовать короткий временной лаг. Поэтому в течении ближайших нескольких недель будут продолжаться ракетные (и дроновые) атаки на энергоструктуру Украины.
    После тго как "небо будет закрыто" этого у него остануться только Искандеры и С 300.
    Решиться ли он полностью обнулить свой запас Искандеров для уничтожения энергосистемы Украины? Т.к. "угроза НАТО" - это пропаганда для стада (т.е. россиян), то вполне может.
    С 300 вряд ли могут справиться с такой задачей, т.к. имеют относительно небольшую БЧ и летят не далее 100 км.
  • Літій Неоненко
    Ну то що карт немає,чи що? Таке видно на google картах і в них є свої супутники.Крім того,в москалів тут є повно агентів,цілий московський патріарх і не тільки.Такі особи взагалі можуть повідомляти про пересування техніки і доповідати,де є якісь склади.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости