Массированная атака дронами Украины не достигла цели, - Монастырский
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В эфире национального телемарафона в понедельник глава МВД рассказал, что враг атаковал Украину 42 дронами, 36 из которых были сбиты.
"Было сбито абсолютное большинство дронов, которые летели на наше государство. В Киев напрямую направлялись ориентировочно 30 дронов из того, что мы понимаем… Из них 25 наши вооруженные силы смогли сбить. Это очень высокий показатель и фактически свидетельствует о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась сегодня", – рассказал глава МВД.
Монастырский также добавил, что один из дронов попал в жилой дом в центре столицы у железнодорожного вокзала.
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.