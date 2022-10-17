"Укроборонпром" завершает разработку ударного дрона с дальностью поражения в 1000 км. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром.
"Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку.
Сегодня Киев в очередной раз подвергся атаке ударных беспилотников "Герань-2", известных как "Шахед-136". Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все.
ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы.
Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", - говорится в сообщении.