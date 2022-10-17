Командир батальона, подполковник Анатолий Родионов, погиб в бою против российских оккупантов.

В бою против российских оккупантов погиб командир батальона, подполковник Анатолий Родионов.

Об этом в Facebook сообщила его дочь Юлия, передает Цензор.НЕТ.

"Без лишних слов. Подполковник Анатолий Родионов, командир батальона, мой отец погиб в боях с российской нечистью", - отметила она.

Похороны украинского защитника пройдут на этой неделе в Днепре. О дате и месте будет сообщено позже.

Анатолий Родионов - офицер, сапер, ветеран войны в Афганистане в составе 345 воздушно-десантного полка.

"Мы познакомились с ним в фейсбуке еще в апреле 2014-го, когда город был оккупирован, он давал точную информацию о состоянии дел в городе. ... Он много помог как волонтер при заходе украинских войск в Покровск, это был поступок, потому что тогда еще не так много местных осмеливались открыто помогать военным. А потом и сам в 50 лет ушел на войну. В 2015 году его назначили на должность командира 13-го батальона, где было много случаев нарушения дисциплины и неисполнения приказов, в подразделении было немало скандалов. Но Родионов сумел своим примером и авторитетом все изменить. Сделал батальон снова боеспособным", - рассказывал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.