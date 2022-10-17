Масштабные учения НАТО начинаются в Литве
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.
В учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.
В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.
После нападения России на Украину НАТО решило усилить защиту на восточном фланге. Германия должна направить в Литву бригаду численностью от 3 до 5 тысяч солдат.
Немецкая концепция подразумевает размещение на месте вооружения, боеприпасов и командного склада. Они прибыли в Руклу в начале сентября. Однако большинство солдат находятся в готовности в Германии.