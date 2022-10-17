Масштабные учения НАТО начинаются в Литве

В Литве в понедельник начинаются крупнейшие для страны международные военные учения НАТО "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

В учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.

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После нападения России на Украину НАТО решило усилить защиту на восточном фланге. Германия должна направить в Литву бригаду численностью от 3 до 5 тысяч солдат.

Немецкая концепция подразумевает размещение на месте вооружения, боеприпасов и командного склада. Они прибыли в Руклу в начале сентября. Однако большинство солдат находятся в готовности в Германии.