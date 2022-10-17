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Украинские военные сбили 37 из 43 российских дронов-камикадзе

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Украинские военные сбили 37 из 43 российских дронов-камикадзе
Во время утренней атаки дронов-камикадзе украинские военные сбили большинство целей: 37 из 43 БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, все дроны летели с юга, а к сбитию беспилотников привлекли все возможные средства.

"Летели все с юга. 43. 37 уничтожены. Все силы и средства, и авиация, и зенитные ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. 86% по меньшей мере – это уничтоженные "Шахеды". Это неплохой результат по таким целям", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас Украина ожидает от партнеров усиления системы ПВО, которая будет охватывать как можно большую территорию Украины.

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Топ комментарии

  • Evgen Karpenko
    Розбомбити посольство ірана, і позносити всі обломки туди, нехай роздивляються- їх дрони, чи кацапськи...
  • Andy S 89bd7d80
    Нужно не посольство Ирана бомбить, а начать помогать Израилю в разработке систем борьбы со всем, что Иран производит, а также начать кибератаки на иранские ресурсы. Иран по сути вступил с нами в войну. Теперь Украина должна в ООН всегда голосовать пртив интересов Ирана. Они нам даже за сбитый самолет не ответили, а теперь помогают убивать украинцев. Значит иранцы - наши враги и мы можем их убивать.
  • Olga Belanova
    за это утро в Киеве погибло 3 человека. том числе молодая семья- муж и беременная на 6 месяце его жена, так что 4 человека.
    Сколько стоят их жизни, по-твоему, скажи? по-твоему, они не стоили чтобы для их спасения в воздух подняли пару самолетов?
    дебилб.
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