Кулеба из бомбоубежища попросил министров ЕС о ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 октября, обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища. Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД отметил, что он, вероятно, первый министр иностранных дел, который к совету обратился из бомбоубежища из-за продолжавшейся воздушной тревоги в момент его обращения.

"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников", - отметил министр и добавил, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm