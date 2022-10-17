Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко призывает закрыть небо над объектами энергетики.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, Сумской области и в городе Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия. Вновь обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, из которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанцию. Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами!" - говорится в сообщении.

Также Галущенко призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, особенно в часы вечернего пика – с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", - подытожил министр.

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