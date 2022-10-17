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Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS

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Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS
В скором времени Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Об этом пишет в Фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают обучение в использовании данной техникой", - отметил он.

Также он раскрыл детали недавнего шестого заседания в формате "Рамштайн", состоявшемся в Брюсселе. Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получить. И заверил, что страны формата Рамштайн и страны-члены НАТО расширят поддержку Украины.

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Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Также Украина внедряет НАТОвскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО.

По словам Резникова, Украина уже овладела более 300 стандартами НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий.

Министр обороны ожидает, что скоро у партнеров "закончатся аргументы" не предоставлять Украине самолеты и танки.

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По словам Резникова, сразу по итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Он объяснил, что этот мощный сигнал получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне.

Резников также сообщил, что Испания решила предоставить Украине модернизированные ЗРК HAWK, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

По словам министра обороны, в настоящее время продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК "Сrotale", а также по комплексам Samp-T.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дмитро Чекалкин
    Olena Mykolayivna:
    Перший раз сьогодні послухала Жданова, руки були в рибі, не мала як перемкнути))
    Так от він сказав, що в Україні систем ПРО взагалі немає. Все, що захищає міста від ракет, то ППО.
    Але конкретно вразило мене його наступне: "Після G7 нам не поспішають надавати протиракетні системи. Якщо так і не зголосяться нам їх надати, то прийдеться переглянути бюджет(???!!! WTF) і закупляти самим..."
    ШО??? 8-ий (восьмий!!!) місяць війни! Ракетні обстріли України тривають щодня! Щодня б..дь!!! Скільки людей вже загинуло від них!!!
    Ви, sуки, бєні скосили 3 млрд боргу, ви бляха майже на 1 млрд замутили схему з якимось супутником, ви крадете на сотні мільйонів гуманітарку, ви 90 млрд вбухуєте в асфальт!!! І за весь цей час ви, курви, не закупили жодної системи ПРО???
    Ви чекаєте, що вам союзники подадуть геть усе, поки ви крадете з бюджету, як скажені? Реально? Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає і не бачить?
    Ви військовим винні зарплатню ще з серпня-місяця, проте замовляєте портрети на світових глянцях.
    Ви не закупили для них зимову форму і буржуйки, проте вбухуєте мільйони в кишеньковий ср@ний тєлємарафєт, де без кінця і краю піарите... ні, не їх, не наших героїв на фронті. Там безперервно відсвічують мармизи єрмака і тимошенка. А ще свинячого жл@ба поворознюка, на якого не тільки дивитись огидно, а від почутого кров ллється з вух.
    Г@ди, що ви з країною робите? Лядське бєніне шапіто... Чекайте, дайте-но тільки здобути перемогу над скаженими к..ами... Ви українців ще погано знаєте...
  • Максим Бондаренко b802a304
    Поки в них аргументи закінчаться, у нас трансформатори і підстанції закінчаться...
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Тратить дорогущие ракеты от IRIS-T и NASAMS для сбивания дешёвого говна под названием Shahed? Так никаких ракет не напасёшься. Особенно после передачи иранскими террористами баллистических ракет их кацапским коллегам.
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