Число погибших в результате утренней атаки дронов на Киев выросло до 4

В результате атаки дронов-камикадзе на Киев погибли 4 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут быть люди", - отметил глава города.

По словам Кличко, госпитализированы трое пострадавших. Двое из них – работники ГСЧС.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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