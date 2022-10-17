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Россия отправит в Беларусь примерно 170 танков, до 200 ББМ, до 100 пушек и минометов

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Россия отправит в Беларусь примерно 170 танков, до 200 ББМ, до 100 пушек и минометов
В рамках развертывания белорусско-российской группировки войск в Белоруссию из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм.

Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Общая численность до прибытия в РБ составит до 9000 о/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм", - заявил он.

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По словам Ревенко, как угрозы безопасности союзному государству РФ и РБ рассматриваются: "развертывание группировки НАТО вблизи границ СД на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мер подготовки НАТО по наступательной тематике, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ".

Напомним, в Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

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Топ комментарии

  • Leshek
    у пуйла с колхозаном двухстороннее дилдо "тяни-толкай"))) то из беларашки в рашку тащут технику , то из рашки в беларашку
  • Tierre
    Якась дурня - Білорусь відправляє свої танки до Московії, а московити привезуть до Білорусі свої танки??
    Мо вони корпуси привезуть з тих самих 7000 законсервованих, від яких нічого крім корпусу не залишилось?
  • Andrey 8d56c6e9
    Да, вот на днях была новость о том что везут танки из РБ в РФ. А раньше БК вывозили. Наверное хотят побольше наших сил оттянуть на отвлечение.
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