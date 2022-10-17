Россия отправит в Беларусь примерно 170 танков, до 200 ББМ, до 100 пушек и минометов

В рамках развертывания белорусско-российской группировки войск в Белоруссию из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм.

Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Общая численность до прибытия в РБ составит до 9000 о/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм", - заявил он.

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По словам Ревенко, как угрозы безопасности союзному государству РФ и РБ рассматриваются: "развертывание группировки НАТО вблизи границ СД на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мер подготовки НАТО по наступательной тематике, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ".

Напомним, в Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.