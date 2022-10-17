Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба

Украина потребует международных санкций против Ирана из-за использования армией РФ дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Терпение кончилось. Мы слушали очень долго разные объяснения, разные аргументы, но правды не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ наступило", - подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Кулебы, эти санкции должны стать сигналом для всех стран, к которым Россия обращается за военной помощью.

Кроме того, Министр иностранных дел Украины анонсировал начало работы над девятым пакетом санкций Евросоюза против России. По его словам, среди новых ограничений РФ может ожидать отключения ее новых банков от системы SWIFT.

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Как отметил Кулеба, некоторые страны начали говорить об усталости от санкций, и Украине известно об этом.

"Сегодня я говорил своим европейским коллегам очень простые слова: что ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции", – подчеркнул министр.