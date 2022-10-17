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Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине мир на своих условиях, - разведка Германии

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Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине мир на своих условиях, - разведка Германии
Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", но пока нет признаков подготовки к этому сценарию.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Каля, нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину "не стало неожиданностью" для его службы.

Он отметил, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине".

"Потом они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", – сказал Каль.

Разведчик считает, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "нести экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.

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Топ комментарии

  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Такое ощущение что весь ска запад просто ссытся от мысли что Украина может победить.
    Как только наши начинают что-то отвоевывать вся гнойная шелупонь начинает завывать ....ой ой ой расея ща яо применит ой ой ой переговоры.
    Не хотите чтобы пуйло бахнул ЯО - покажите ему УБЕДИТЕЛЬНО что с ним тогда будет а не нойте.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Про напад знав, а про підривну діяльність бабульки Меркель навіть не здогадувався )) Всі вони розумні постфактум.
  • Андрій Боровський
    Чи це не ті самі "євророзвідники", які давали Україні максимум 3 доби, а німецькі дипломати прямим текстом це повідомляли нашим службовцям?
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