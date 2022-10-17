В результате атаки дронами-камикадзе 16 семей потеряли квартиры, дом не подлежит восстановлению, – Кличко

Из-за ударов дронами-камикадзе по столице 16 семей потеряли свои квартиры, их дом не подлежит восстановлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"16 семей, насколько я знаю, находились в этом доме. Он разрушен полностью. Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось", – сказал он в интервью телеканалу "Киев".

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"Их квартиры были в многоэтажке, разрушенной дроном, запущенным армией РФ. Дом восстановлению не подлежит", - сообщил Виталий Кличко.

"Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось. Людей размещают сейчас в гостиницах, готовы предоставить сейчас временное жилье. И рассматриваем возможность предоставить им постоянное жилье, чтобы они не остались без крова в один момент", - сказал глава Киева.

Утром 17 октября россияне атаковали с помощью иранских дронов Шевченковский район столицы. Там раздалось несколько взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры рядом с киевским вокзалом, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.