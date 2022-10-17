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Новый украинский посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия: "Буду откровенным - нам нужно гораздо больше". ВИДЕО

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В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол – бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев, заменивший на этом посту Андрея Мельника.

Соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю федеральное правительство за всю помощь и оружие, направленное в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно гораздо больше. И я буду работать для того, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    я зрозуміла
    Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
  • VOLVO XC 70
    Немцы за Мельником еще рыдать будут.. а Медбника или в Иран Послом или в Израиль и кого он таки достанет...
  • Senator 0eaca536
    RюSSkие депилы..а с чего вы взяли что ярмия Порошенко и Армия Кучмы..это одно ,,и тоже... Бараны... Порошенко вас гнид..сожгет...
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