Новый украинский посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия: "Буду откровенным - нам нужно гораздо больше". ВИДЕО

В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол – бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев, заменивший на этом посту Андрея Мельника.

Соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю федеральное правительство за всю помощь и оружие, направленное в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно гораздо больше. И я буду работать для того, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

Также читайте: ФРГ передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber