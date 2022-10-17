Морпехи за сутки уничтожили два российских танка, пушку и ЗРК "Тор"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили за минувшие сутки, 16 октября, 13 российских захватчиков, ЗРК "Тор", РСЗО, 2 танка и другое вооружение врага.

Об этом ВМС ВСУ сообщают в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено 13 человек живой силы, 2 танка, самоходную пушку "Гиацинт-С", 2 самоходные гаубицы "Мста-С", реактивную систему залпового огня и зенитный ракетный комплекс "Тор", - говорится в сообщении.

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Указывается, что окончательные потери врага уточняются.