Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"
Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160-200 км) от украинских атомных станций, однако в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блекаута с включением дизель-генераторов.
"Очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего вреда с непредсказуемыми последствиями. Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
По данным Энергоатома, в последние дни оккупанты начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блекаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой.