Красный Крест не прибыл на линию разграничения, хотя его там ждала украинская делегация
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Это показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - пишет омбудсмен.
Вместе с Лубинцем на линию разграничения прибыли четыре народных депутата и советник руководителя Офиса президента Дарья Заровна.
Омбудсмен отметил, что Украина (в отличие от России) допускает МККК к удерживаемым ею военнопленным и соблюдает нормы Женевских конвенций.
"Но МККК молчит, и за этим молчанием кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, которые совершает РФ. Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК, разве не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – спрашивает Лубинец.