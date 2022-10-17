В лесу на Закарпатье задержали 7 мужчин, пытавшихся пересечь границу

В лесу в Ужгородском районе 16 октября задержали 7 мужчин призывного возраста, пытавшихся пересечь границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Во время патрулирования пограничный наряд отделения "Камяница" обнаружил в лесу пятерых неизвестных.

"Мужчины уже успели преодолеть заградительный забор и двигались в сторону госграницы. Во время задержания трое из мужчин попытались убежать, военнослужащим пришлось их догонять", - говорится в сообщении.

Во время их преследования пограничники заметили неподалеку еще несколько человек, которые также двигались в сторону Словакии.

"Когда они увидели военных, также пытались убежать и скрыться в лесу. Чтобы задержать этих двух беглецов, правоохранителям пришлось произвести предупредительные выстрелы", - информируют в управлении.

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У всех задержанных были при себе паспорта граждан Украины. Как установили правоохранители, мужчины являются жителями Киевской области, Харькова и Кривого Рога от 19 до 47 лет. Их доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств, их привлекут к ответственности за "незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины".