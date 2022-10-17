Силы обороны в течение 17 октября отразили штурмы вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести тридцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

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Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районам более 25 населенных пунктов. Среди них – Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелка Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледар и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;

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на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется.

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В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БПЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника".