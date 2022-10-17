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Оккупант, воюющий в Херсонской области: "Народу нагнали много, толку нету", - перехват ГУР. АУДИО

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Оккупант, воюющий в Херсонской области: "Народу нагнали много, толку нету", - перехват ГУР. АУДИО
Военный РФ рассказывает, как воюет на Херсонском направлении.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы откатились. Я был возле Сеновки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов брод. Сейчс опять в лесу торчим, в лесополосах. Че тут, ничего нету. Ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся", - рассказал оккупант.

На вопрос собеседницы о мобилизованных, рашист ответил: "Народу понагнали много, толку нету".

Смотрите: "Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    "...ты мой хороший..."(ц) Не, он еще не стал хорошим, он еще дышит.
  • Бенина Мама
    Три дня уже не мылся", - розповів окупант. Для парашника 3 года не мыться- норма, а тут какие-то 3 дня. Дидываевале вон 4 года не мылись, и дошли до Берлина за немками.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    кучнее собирайтесь...а то еще бегай за вами...
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