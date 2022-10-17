Оккупант, воюющий в Херсонской области: "Народу нагнали много, толку нету", - перехват ГУР. АУДИО
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Военный РФ рассказывает, как воюет на Херсонском направлении.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы откатились. Я был возле Сеновки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов брод. Сейчс опять в лесу торчим, в лесополосах. Че тут, ничего нету. Ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся", - рассказал оккупант.
На вопрос собеседницы о мобилизованных, рашист ответил: "Народу понагнали много, толку нету".