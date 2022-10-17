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Россия может ударить по газотранспортной системе Украины, - Кулеба предупредил Евросоюз

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Россия может ударить по газотранспортной системе Украины, - Кулеба предупредил Евросоюз
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечить постоянство поставок боеприпасов к ним для противодействия нападениям РФ на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Об этом он заявил на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД поблагодарил Францию, Италию и Испанию за готовность предоставить Украине системы ПВО, а также ряд европейских стран, которые присоединятся к усилиям по поставке боеприпасов для них.

Он проинформировал европейских коллег об очередных террористических нападениях РФ на энергетическую инфраструктуру и жилые районы Киева. Министр напомнил, что в прошлый понедельник Украина уже потерпела массированный удар России по энергетической инфраструктуре. Тогда более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, в частности "Шахиды" иранского производства, были запущены по всем направлениям, включая Беларусь, Каспийский регион и Черное море.

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"Это было нападение не только на Украину, но и на европейскую энергетическую безопасность в целом. Ведь Украина, как правило, поставляет электроэнергию в ЕС. Сейчас мы вынуждены приостановить экспорт электроэнергии и ограничить потребление в домохозяйствах Украины. Это нападение следует рассматривать как часть более широкой стратегии энергетического терроризма России", - заявил Кулеба.

По его словам, у украинской стороны есть данные о том, что Путин готовится нанести удары против энергетической инфраструктуры, которая транспортирует российский газ в Европу: украинскую газотранспортную систему и "Турецкий поток". "Его расчет состоит в том, что тогда у ЕС не будет другого выбора, кроме как запустить "Северный поток-2" и отменить часть санкций", — предупредил глава МИД.

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Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить этот сценарий состоит в том, чтобы государства ЕС уже сейчас заняли твердую позицию и донесли в Россию: снятие санкций и запуска "Северного потока-2" не будет ни при каких условиях. Именно к этому призывает Евросоюз и его государства-члены Президент Украины Владимир Зеленский.

Кулеба отметил, что оружие, санкции и ответственность России за преступления остаются тремя ключевыми путями к восстановлению мира, укреплению безопасности и стабильности в Европе, поэтому ЕС должен быть единым, устойчивым и действенным.

Министр очертил конкретные сферы и сектора экономики РФ, которые должны быть охвачены санкциями девятого секционного пакета ЕС: это отрасли энергетики, транспорта, финансов, торговли, продления нефтяного эмбарго и отключения российских банков от SWIFT, введение запрета на информационно-коммуникационные услуги и т.д.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Потрібно попередити Європейців, що наступний удар кацапів буде по нафтопроводу Дружба - це ж точна інформація від української розвідки. ******** приготуватися.
  • Бенина Мама
    "Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій"
    Так вроде парашники сами свои "потоки" повзрывали- то ли 3 нитки, то ли все 4.
  • vsbu vsbu
    Вірити зараз важко кому, крім того не встигаємо за подіями - хаотично все, АЛЕ: споживання єс рос.газу на зараз 8 відс.(шейтельман 17.10), у всякому разі сховища заповнені, колапс відкладено, таааак, тобто - можна позбутися навіть тих 8 відсотків, так? Вдарити по газотрансп. - аякже у військовому плані, щоб посіяти хаос і паніку - звичайно, бах і прогнози погані, АЛЕ багато (!) бізнесів в Україні по газовидобутку КАЦАПСЬКІ, нонсенс - це не дає йому наявної можливості лупашить, так що 50\50
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