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Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида

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Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида
Очередная атака агрессора на столицу Украины – это еще одно доказательство того, что России нужна только территория Украины без ее жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, которое делает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

"Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим окажут и материальную помощь. И дальше будем решать вопрос дальнейшего переселения пострадавших", - отметил Кличко.

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Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки российскими дронами-камикадзе в столице погибли четыре человека. В том числе супруги, которые ждали ребенка. Госпитализированы трое пострадавших, двое из них – работники ГСЧС, отметил Кличко. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди.

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Має прийти усвідомлення про тотальну війну проти всього кацапського як всередені країни так і зовні. Тут компромісів не буде, тільки так переможемо.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    просто застолби кацапам место в преисподней...
    ну як начальнык..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    знов по Київській обл тривога!
    тримайтеся... бережіть себе...
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