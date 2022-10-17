В ГБР выдвинули новое обвинение предателю-экс-мэру Святогорска Бандуре

Бывшему мэру Святогорска Владимиру Бандуре, предавшему Украину и публично поддержавшему оккупантов, Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении. Его обвиняют в незаконном завладении более 3 млн грн. бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Ранее мэру Святогорска было сообщено о подозрении в государственной измене, сообщает Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, в 2020 году Святогорская громада заключила договор со строительным предприятием о реконструкции местного детского сада. Однако строительство детского сада не было завершено.

Несмотря на это, Владимир Бандура подписал акты приемки выполненных работ, внеся в них ложные данные о полном завершении строительства. На основе этих документов из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Экс-мэру Святогорска сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191 УКУ) и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 1, 2 ст.366 УКУ).

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Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Вместе с тем Владимиру Бандуре грозит пожизненное госпредательство.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину мэр Святогорска продолжал оставаться в городе. А 7 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором Владимир Бандура обвиняет военнослужащих ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры, неких "нацистов" – в убийстве монахов, оправдывает действия России и четко выражает антиукраинскую позицию.

Как сообщалось, Владимира Бандуру на должность мэра Святогорска лоббировала нардепка Наталья Королевская - многолетняя сторонница пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой запрещена в Украине, делала все для его победы.