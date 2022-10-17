Боррель об использовании Россией иранских дронов: Собираем доказательства и готовы реагировать

Поддержка Украины в борьбе с жестокой российской агрессией остается для ЕС ключевым приоритетом. В настоящее время страны-члены собирают доказательства применения Россией дронов иранского производства и будут готовы реагировать.

Об этом сегодня в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу четко заявить - поддержка Украины, которая стоит перед этим жестоким вторжением (России), остается нашим приоритетом, приоритетом ЕС. Путин проигрывает. Он проигрывает политически и морально. Несмотря на это, он продолжает эскалацию, включая неизбирательные атаки против гражданских целей по всей Украине, что мы снова видели этим утром", - сказал Боррель.

Он отметил, что министры сегодня впервые общались с украинским коллегой, находившимся в то время в бомбоубежище.

"Мы имели возможность обменяться мнениями с министром (иностранных дел Украины – ред.) Дмитрием Кулебой, который общался с министрами из бомбоубежища. Я думаю, что это первый случай, когда мы общались с министром, говорившим с нами из бомбоубежища, в то время как Россия продолжала наносить удары по Киеву", - сообщил высокий представитель ЕС.

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По его словам, сегодня министры также рассмотрели вопрос о вероятном использовании Россией дронов иранского производства для нападения на Украину.

"Министр Кулеба во время общения с министрами решительно осудил использование такого оружия. Мы внимательно следим за применением этих дронов. Мы собираем доказательства такого применения и будем готовы реагировать с использованием тех инструментов, которые есть в нашем распоряжении", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил о результатах голосования на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе вокруг осуждения незаконной аннексии Россией территорий Украины.

"Это голосование подтвердило международную изоляцию России. Но мы не можем принимать это как данность. Нам нужно придерживаться нашего курса, на основе триединой стратегии: поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и преодолевать последствия этой войны, поражающие весь мир", - подчеркнул Боррель. .

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Он напомнил, что сегодня Совет министров ЕС принял решение о выделении очередного транша в 500 миллионов евро финансовой помощи из межправительственного Европейского Фонда Мира для закупки оружия и военного оборудования для Украины. Этот транш доказал объем военной помощи со стороны ЕС для Вооруженных сил Украины до 3,1 миллиарда евро, что, по словам Борреля, только "верхушка айсберга", учитывая уровень поддержки, которую Украина получает от стран ЕС на двустороннем уровне.

Еще одним практическим решением Совета министров ЕС стало учреждение Военной вспомогательной миссии ЕС EUMAM Ukraine, которая только на начальном этапе рассчитана на подготовку до 15 тысяч украинских военных, будет размещена в нескольких странах ЕС за пределами Украины и имеет мандат, рассчитанный на два года.