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Сбиты 4 из 6 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе "Shahed-136". Атаковали из РФ и Беларуси, - Воздушные силы

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В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" на Киевщине и Винницкой области.

"Еще две ракеты - сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", - добавляют в пресс-центре.

Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".

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Сбиты 4 из 6 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed-136. Атаковали из РФ и Беларуси, - Воздушные силы 01

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Топ комментарии

  • Иван Шумейко
    А кто-то говорил что авиацией крылатые ракеты не сьбиваются. Имея Украинв 50 ф16 с соотв ракетами воздух-воздух и радаром даольненго действия:парашка-бы прекратила запуски крылатых ракет просто потому что почти все они олегко обнаруживаются,догоняются и перехватываются штурмовиком-истребителем. Да и Шахеды-тоже,но по Шахедам достаточно пушечного огня из самолета,даже не нужно дорогие ракеты водух-воздух тратить
  • AbOriginal_UA
    Не могу понять: в чём проблема ипануть по кацапам в Беларуси !?
    Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
  • Чайка Київ
    Дякуємо, рідненькі.
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