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Организаторша псевдореферендума задержана в Луганской области

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Организаторша псевдореферендума задержана в Луганской области
Правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина приняла участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала осуществление голосования вне избирательной деятельности - по месту жительства жителей одного из сел Сватовского района. Сейчас этот населенный пункт является деоккупированным", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину. Ей инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
  • Yevgeniy Kovtun
    Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
  • Злий Грицько
    А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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