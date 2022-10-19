Организаторша псевдореферендума задержана в Луганской области

Правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина приняла участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала осуществление голосования вне избирательной деятельности - по месту жительства жителей одного из сел Сватовского района. Сейчас этот населенный пункт является деоккупированным", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину. Ей инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

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