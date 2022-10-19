Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта

Отремонтировать старые военные машины и отправить их защитникам на фронт - такая цель общенационального проекта "Тачки на ТРОкачку".

Военные на передовой остро нуждаются в минимум 4000 полноприводных грузовых автомобилях. "Среди потребностей, которые есть у Сил Территориальной обороны ВСУ, - обеспеченность полноприводными грузовыми автомобилями на фронте является одной из самых неотложных. Волонтеры, граждане и даже дети делают многое, чтобы мы имели автомобили".

"В настоящее время внедорожники и пикапы способны покрывать не все стоящие задачи, которые стоят перед защитниками на фронте", – отметил Герой Украины Сергей Собко, бригадный генерал ВСУ, начальник штаба и заместитель командующего Сил ТРО ВСУ. По словам генерала Собко, среди неотложных задач сейчас – перевозки вооружения, личного состава подразделений и материально-технического обеспечения. Именно с этими задачами могут справляться военные грузовики, которые ремонтируют силами меценатов и благотворителей в рамках проекта "Тачка на ТРОкачку". В среднем необходимый ремонт одного грузовика обойдется в $2500-3000. Для сравнения – приобрести один гражданский б/у автомобиль для фронта сейчас можно, ориентировочно за $6000. Отремонтированные подержанные машины могут обеспечить нужды войска. Собственным опытом это доказал Виктор Шевченко, совладелец логистической компании, а ныне офицер управления логистики штаба Командования Сил ТРО ВСУ. Первые грузовики он ремонтировал за свой счет. "Сначала для эксперимента по всей Украине нашли семь старых ГАЗов разных категорий – грузовиков и тягачей. Купили необходимые запчасти и материалы. Два СТО в Киеве согласились сделать ремонт бесплатно. В результате менее чем за три недели силы ТРО получили 7 готовых к фронтовым условиям машин "на ходу".











Стоимость ремонта шести грузовиков - по $2500 каждый, и только один обошелся дороже - в $4300, поскольку потребовался капитальный ремонт двигателя. Общая стоимость ремонта семи ГАЗов – $19300", — говорит Шевченко. Инициаторы проекта призывают прежде всего бизнес присоединиться к возобновлению грузовиков. "Нужны военные машины на базах хранения ВСУ. Они не эксплуатируются уже более 20 лет и могут превратиться в металлолом. Но большую часть из них можно отремонтировать и отправить в строй. Мы обращаемся к ответственным предпринимателям и благотворителям присоединиться к проекту и поставить украинскую армию "на колеса". Еще раз покажем пример коллективного успеха украинцев. Ведь скорость передвижения наших бойцов прямопропорционально влияет на количество положительных новостей с фронта и приближение победы", – рассказывает предприниматель, соучредитель и военнослужащий ВСУ, капитан Роман Городечный. Поддержать проект можно либо финансово – закупку запчастей и оплату ремонта, либо самостоятельно взять на восстановление определенное количество авто. Инициаторы проекта совместно с Силами территориальной обороны ВСУ доставят грузовики к месту ремонта.

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Для реализации проекта привлечен благотворительный фонд "Буревой", который будет аккумулировать и распределять средства, обеспечивать отчетность. Среди партнеров, которые уже присоединятся к проекту: международная группа логистических компаний ZAMMLER GROUP, Regno, благотворительные фонды Trident Tribes - Племена Тризуба и Spirit of America Worldwide, девелоперская компания Alterra Group. Коммуникационное сопровождение обеспечивает PR агентство UK communications.

Поддержать и узнать больше о проекте можно здесь http://www.trocars.in.ua/

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