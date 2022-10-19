Результаты выборов в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - Белый дом

Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться, независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент, которые состоятся 8 ноября.

Об этом в сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь в 17 миллиардов долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - заверил Кирби.

Он подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что американские войска не будут непосредственно задействованы в военных действиях в Украине, но отметил, что "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, мы будем оказывать столько времени, сколько это будет необходимо".

Кирби также прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в американский парламент республиканцы могут существенно сократить поддержку Украины.

"Вопрос не в том, чтобы "выписывать Украине открытый чек". Вопрос в том, что мы должны поддерживать наших партнеров, обеспечивая им возможность защищать себя. Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска – это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и в дальнейшем", - отметил Кирби.

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