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Атака дронами на Чернигов: 3 человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии

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Атака дронами на Чернигов: 3 человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии
В результате ударов дронами-камикадзе по Чернигову три человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
    А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

    Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
  • Katherina Kalmuk
    Ми не повинні знатися з терористами
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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