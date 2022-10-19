Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов
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Российские захватчики на оккупированных территориях планируют осуществить депортацию украинцев в РФ.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Военное положение путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР".