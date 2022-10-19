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Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов

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Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов
Российские захватчики на оккупированных территориях планируют осуществить депортацию украинцев в РФ.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Военное положение путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР".

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Топ комментарии

  • saimansay
    їм промить мазгі позно - уже не допоможе - рашизм єто вірус мозга
    нам допоможе лише повна могілізація інфікованих
  • alex j
    тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    если бы только так...а проблема в том,что они готовят мобилизацию мужского населения
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