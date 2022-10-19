Новости • Агрессия России против Украины

Украинцы в рамках обязательной эвакуации получают 2200 гривен

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Украинцы в рамках обязательной эвакуации получают 2200 гривен
В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области украинцы получают финансовую поддержку от правительства

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Люди, которые выезжают в рамках обязательной эвакуации из Донбасса, получают кэш-поддержку от правительства в сумме 2200 грн на человека, независимо от возраста и количества членов семьи. Эти деньги предоставляются сразу по прибытию. Также правительство гарантирует выплату помощи ВПЛ на проживание: ежемесячно 2 тыс. грн. для взрослых и 3 тыс. грн. для детей или лиц с инвалидностью. Присоединяются и международные гуманитарные организации со своими благотворительными программами помощи", - рассказала Верещук.

Она напомнила, что убежище эвакуированным из Донбасса обеспечивают опорные регионы, ожидающие переселенцев в течение нескольких месяцев.

В частности, Кировоградщина: она уже приняла более 30 тысяч ВПЛ. На очереди – Полтавщина. В этом регионе также развернуты места компактного проживания для переселенцев.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Панфилов
    2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
  • Андрей Украинчук
    А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
    1. ЗП самой Верещук в месяц
    2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
    3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
    4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
  • Alexander Savely
    питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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