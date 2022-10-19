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Lockheed Martin увеличивает производство HIMARS до 96 установок в год, в частности из-за интереса Украины

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Lockheed Martin увеличивает производство HIMARS до 96 установок в год, в частности из-за интереса Украины
Корпорация Lockheed Martin готовится увеличить количество реактивных систем залпового огня HIMARS с 60 до 96 пусковых установок в год на фоне "значительного интереса" со стороны иностранных клиентов, в частности Украины, и американских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Breaking Defense.

По словам генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компания уже профинансировала увеличение производства HIMARS до 96 единиц в год.

"Мы заранее профинансировали работы на $65 млн, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта", - заявил он, отметив, что в конечном итоге расходы будут возвращены правительством США.

Как отмечает издание, армия США еще летом передала запрос об увеличении производства установок HIMARS до 96 ед. в год.

США планируют поставить Украину 38 установок HIMARS. Из них 20 ед., взятые со складов, уже находятся на украинской территории. Еще 18 будут поставлены в перспективе, однако, по данным Пентагона, они еще не сделаны. И на это уйдет много времени, отмечает издание.

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
  • Neftekachka Beznadega
    Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
  • alex j
    тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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