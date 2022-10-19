Lockheed Martin увеличивает производство HIMARS до 96 установок в год, в частности из-за интереса Украины

Корпорация Lockheed Martin готовится увеличить количество реактивных систем залпового огня HIMARS с 60 до 96 пусковых установок в год на фоне "значительного интереса" со стороны иностранных клиентов, в частности Украины, и американских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Breaking Defense.

По словам генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компания уже профинансировала увеличение производства HIMARS до 96 единиц в год.

"Мы заранее профинансировали работы на $65 млн, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта", - заявил он, отметив, что в конечном итоге расходы будут возвращены правительством США.

Как отмечает издание, армия США еще летом передала запрос об увеличении производства установок HIMARS до 96 ед. в год.

США планируют поставить Украину 38 установок HIMARS. Из них 20 ед., взятые со складов, уже находятся на украинской территории. Еще 18 будут поставлены в перспективе, однако, по данным Пентагона, они еще не сделаны. И на это уйдет много времени, отмечает издание.

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