В эту ночь часть Львова будет без электроэнергии, - Львовоблэнерго

В результате ракетных атак на энергетическую инфраструктуру этой ночью часть Львова будет без электроэнергии. Будут ремонтировать оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівобленерго.

"В связи с ремонтными работами в электросетях, которые связаны с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части города Львова", говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставить информацию о точных адресах и улицах, где отсутствует электроэнергия, нет возможности по соображениям безопасности.

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