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Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку из-за осуждения аннексии территорий Украины во время голосования на Генассамблее ООН, - Reuters

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Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку из-за осуждения аннексии территорий Украины во время голосования на Генассамблее ООН, - Reuters
Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато вынужден покинуть свой пост из-за того, что во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН делегация Мадагаскара проголосовала за осуждение попытки аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Reuters.

Два высокопоставленных источника в офисе президента Мадагаскара сообщили Reuters, что Рандриамандрато уволен президентом страны за то, что проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России.

Рандриамандрато пока информацию о своей отставке не комментирует.

Мадагаскар до сих пор воздерживался во время голосования по резолюциям, связанным с вторжением России в Украину, поскольку официально придерживается "политики нейтралитета".

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

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  • Папєрєднік
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  • Andry Moon
    Всі хто голосував "за" і "не проти" очевидно будуть не проти коли чужа армія буде проводити " референдуми" і на їхній території.
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  • Осипенко Володимирівна Оксана
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