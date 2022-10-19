Пинчуки создают в Украине национальную сеть центров реабилитации военных

Виктор и Елена Пинчуки начали национальный проект RECOVERY, целью которого является реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненых во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проект RECOVERY сфокусируется на следующих направлениях:

создание национальной сети реабилитационных центров для раненых военных;

реабилитация военных в частных партнерских медицинских клиниках;

отправка тяжелораненых военных и гражданских для сложного протезирования за границу.

образовательные программы международного уровня для медицинских специалистов RECOVERY.

На первом этапе будут созданы 6 центров RECOVERY, рассчитанных на 150 мест, на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Центры RECOVERY будут оснащены современными аппаратами для физиотерапии, а также специальным оборудованием для физической реабилитации. В настоящее время ведется работа по проектированию реконструкции и ремонта помещений и приобретению современного оборудования для реабилитационных центров.

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7 первых военнослужащих уже проходят программы лечения и реабилитации в клиниках "Оберіг" и RMED.

Уже в октябре два первых военных будут отправлены на сложное протезирование в Польшу.

28 июня 2022 года скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)", представленная Виктором и Еленой Пинчуками, была продана на аукционе Christie's за $11,5 млн. Средства привлеченные от продажи станут источником финансирования проекта RECOVERY.