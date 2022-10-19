Пинчуки создают в Украине национальную сеть центров реабилитации военных
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проект RECOVERY сфокусируется на следующих направлениях:
- создание национальной сети реабилитационных центров для раненых военных;
- реабилитация военных в частных партнерских медицинских клиниках;
- отправка тяжелораненых военных и гражданских для сложного протезирования за границу.
- образовательные программы международного уровня для медицинских специалистов RECOVERY.
На первом этапе будут созданы 6 центров RECOVERY, рассчитанных на 150 мест, на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Центры RECOVERY будут оснащены современными аппаратами для физиотерапии, а также специальным оборудованием для физической реабилитации. В настоящее время ведется работа по проектированию реконструкции и ремонта помещений и приобретению современного оборудования для реабилитационных центров.
7 первых военнослужащих уже проходят программы лечения и реабилитации в клиниках "Оберіг" и RMED.
Уже в октябре два первых военных будут отправлены на сложное протезирование в Польшу.
28 июня 2022 года скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)", представленная Виктором и Еленой Пинчуками, была продана на аукционе Christie's за $11,5 млн. Средства привлеченные от продажи станут источником финансирования проекта RECOVERY.