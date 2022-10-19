Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести тридцать восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты силами обороны Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

Н других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечье и Хатнее;

на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуреечная, Каменка и Кисловка;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надия, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

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Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись" населения. Мероприятия проводятся для поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных прибавило дополнительных проблем командованию. В частности, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству. Подразделения Росгвардии, под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БпЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭБ, один мост и одну понтонную переправу противника".

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