Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский в твиттере.