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Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения

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Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН, Турция и Украина будут прилагать максимальные усилия для продолжения действия "Зерновой инициативы", - Кубраков

Топ комментарии

  • bazil rejestrowyj
    Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
    Але є ньанс
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
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    Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

    Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

    "Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
  • Марина Кравець
    той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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