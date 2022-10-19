Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский в твиттере.

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