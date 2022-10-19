Объявление Россией "военного положения" на оккупированных территориях не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, - МИД

Указ президента РФ Владимира Путина о ведении "военного положения" на оккупированных территориях является очередным примером преступлений российского руководства против украинского государства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины.

"Объявление так называемого "военного положения" со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, выступающих против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по "аннексии" украинских территорий", - отметили в ведомстве.

Министерство констатировало, что указ Путина ничтожен и не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

"Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей", - подчеркивается в заявлении.

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МИД Украины призвал международных партнеров осудить намерение российских оккупационных администраций под видом так называемого "военного положения" лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и так называемую "мобилизацию".

МИД обратился также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе.

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