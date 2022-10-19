Российские зеки в рядах армии РФ, получившие оружие, регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о случаях дезертирства со стороны зеков, мобилизованных в России и отправленных в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных прибавило дополнительных проблем командованию. В частности, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров".

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