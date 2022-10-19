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Зеленский подписал указы относительно санкций против российских олигархов и компаний, - Данилов

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Зеленский подписал указы относительно санкций против российских олигархов и компаний, - Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций против российских олигархов и большого количества российских компаний.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная и очень кропотливая работа. После того, как указы будут опубликованы, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д", — заявил Данилов.

По его словам, работа по санкциям проведена безупречно, чтобы "была выверена каждая фамилия".

В то же время, отметил Данилов, среди перечня физических лиц есть "один человек, в отношении которого санкции будут исключены на определенный промежуток времени".

"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка. Есть очень тонкие вещи, связанные с обменом пленных и т.д., которые мы не можем выдавать в публичное пространство", -  добавил секретарь СНБО.

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По состоянию на 19:45 эти указы не обнародованы на официальном сайте президента.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А коломойша під них підпадає?
  • valera ivolgov
    Іронія долі - на керівних посадах в Україні знаходиться чи не найбільший українофоб у якого не вийшло здати ВСЮ Україну (була спроба здати Харків, але Залужний не відвів відтіля 92 бригаду).
    З Півднем і водою в Крим все вийшло. Зараз він вимушений грати роль патріота України, благо спеціальність актора це дозволяє без проблем як два пальці об асфальт. Щось з українцями не те ....
  • Тонка червона лінія
    Виняток - це, звісно, що абрамович.
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