На парламентский саммит Крымской платформы приедет Нэнси Пелоси, - МИД

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымской платформы", который состоится 24-25 октября в Загребе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Список участников дополняется буквально каждый день. И уже могу немного приоткрыть занавес. Одной из участниц станет Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в Вашингтоне", - подчеркнула Джапарова.

Она добавила, что на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать также представители всех стран "Группы семи".

Джапарова также подчеркнула, что совместно со всеми участниками готовится сильное итоговое заявление, отвечающее реалиям времени. В частности, участники Саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Еще одним важным элементом станет встреча экспертной сети "Крымской платформы".

"Таким образом мы завершили архитектуру "Крымской платформы", которая теперь будет полноценно функционировать в правительственном, парламентском и экспертном уровнях. Благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского сейчас "Крымская платформа" объединяет 60 государств и международных организаций вокруг украинского национального интереса - полной деоккупации полуострова ", - подытожила первая заместитель министра иностранных дел Украины.

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