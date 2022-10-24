Остин позвонил Уоллесу после разговора с Шойгу

Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом после того, как "откинул повод для эскалации" со стороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Согласно опубликованным сообщениям, министр обороны России Шойгу по своей инициативе связался сегодня с главой Пентагона. В отчете о разговоре подчеркивается, что Остин "откинул любой повод для российской эскалации" и "подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины".

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После этого, включая порядок публикации сообщений, Остин позвонил по телефону министру обороны Британии Уоллесу. Подробности разговора не разглашаются, говорится лишь, что разговор "стал продолжением обсуждений в Пентагоне на прошлой неделе, который охватывал широкий круг общих приоритетов в области обороны и безопасности, включая Украину".

Ранее министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Уоллеса и Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждение России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.