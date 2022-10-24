Разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", Россия ищет повод для операции под фальшивым флагом, - Кулеба провел переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию относительно российской дезинформации о "грязной бомбе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации относительно "грязной бомбы" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - отметил министр.

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