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Тысячи венгров требовали отставки Орбана

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венгрия
Тысячи венгров, включая учителей и студентов, прошли в воскресенье через Будапешт в знак протеста против правительства, требуя повышения заработной платы для учителей и сдерживания инфляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Протестующие, двигаясь по мосту через Дунай, держали плакаты "Орбан, прочь!", "Без учителей нет будущего!"

Участники акции заявили, что правительство выплачивает мизерные зарплаты учителям, в то время как инфляция в Венгрии в сентябре превысила 20% и продолжает расти.

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Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
  • Yevhenii Kyriukha
    Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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