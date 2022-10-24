Тысячи венгров требовали отставки Орбана

Тысячи венгров, включая учителей и студентов, прошли в воскресенье через Будапешт в знак протеста против правительства, требуя повышения заработной платы для учителей и сдерживания инфляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Протестующие, двигаясь по мосту через Дунай, держали плакаты "Орбан, прочь!", "Без учителей нет будущего!"

Участники акции заявили, что правительство выплачивает мизерные зарплаты учителям, в то время как инфляция в Венгрии в сентябре превысила 20% и продолжает расти.

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