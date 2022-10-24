Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, - NYT

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.

Об этом сообщил источник – украинский чиновник – в New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украинский чиновник, говоря не под запись, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для таргетинга на иранские беспилотники", - говорится в сообщении.

После нападения беспилотников на Киев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны. Прошение было отклонено министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит систему раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Израиль может упустить возможность отточить свою тактику противостояния угрозам на собственной территории, оказывая помощь в борьбе с беспилотниками, которая сейчас ведется в Украине. По его словам, эти иранские беспилотники, поражающие украинские города, были разработаны как массовое оружие для ударов по Израилю: "Они используют Украину как полигон, чтобы увидеть слабые места, усовершенствовать их, и рано или поздно они применят их против Израиля", - говорится в сообщении.

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