Телеканал Russia Today "прекратил сотрудничество" с пропагандистом Красовским, предлагавшим топить в реке украинских детей

Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его заявления о том, что нужно топить украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую пропагандистку, главного редактора RT Маргариту Симоньян.

"Пока я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальные коллективы RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную "дичь". Удивление, что здесь скажешь", - отметила она.

В то же время, Симоньян заявила, что "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей". Она назвала высказывание Красовского "диким и отвратительным", но "возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка".

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