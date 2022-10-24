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Телеканал Russia Today "прекратил сотрудничество" с пропагандистом Красовским, предлагавшим топить в реке украинских детей

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Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его заявления о том, что нужно топить украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую пропагандистку, главного редактора RT Маргариту Симоньян.

"Пока я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальные коллективы RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную "дичь". Удивление, что здесь скажешь", - отметила она.

В то же время, Симоньян заявила, что "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей". Она назвала высказывание Красовского "диким и отвратительным", но "возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка".

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Топ комментарии

  • arye z.
    "...Лукьяненко рассказал, как в 1980 году лечил астму в поселке Солотвино в Закарпатье. Там он общался с украинскими детьми, которые якобы сказали ему, что "Украина оккупирована москалями, и если бы не москали, украинцы жили бы как во Франции".
    "Это были не украинские дети, которые украинцы, говорят по-украински. Это были совершенно русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские, русскоязычные", - уточнил Лукьяненко.

    "А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить этих детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод: сказал, что "москали оккупировали", - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", - заявил Красовский.

    После этого собеседники обсуждали методы воспитания детей с применением физического насилия. И тогда Красовский добавил: "Карпаты - это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей".

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    Якщо після цього інтерв'ю українське МЗС не подасть до суду на Раша Тудей(без різниці, звільнили Красовського чи ні), то вони даремно їдять свій хліб.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Показательный ход от бобрихи, чует гнида, что предприятие всьо и пытается дистанцироваться от других подонков режима.
  • Garry Grant
    Крокодильи слёзы симонянши. Забавно. Петух просто троллит боброедку. Все вы там подонки и подлежите аннигиляции.
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